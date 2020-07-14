Виктор Бабарико получил отказ от ЦИК: кто он и как стал главным конкурентом Лукашенко

Центральная избирательная комиссия Белоруссии не стала зарегистрировать бывшего главу “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико кандидатом на пост президента.

Как пишет “РИА Новости”, в данный момент Бабарико находится в СИЗО белорусского КГБ по “делу “Белгазпромбанка”. Несмотря на это, его представители подали в ЦИК документы на участие в выборах.

Как заявила глава Центризбрикома Лидия Ермошина, при рассмотрении вопроса о регистрации в кандидаты на пост главы государства будут учитывать в том числе легальность полученных доходов.

“В Центральную комиссию поступило письмо Комитета государственного контроля Республики Беларусь. В декларации не отражены находящиеся в его фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур”, – отметила она.

Отметим, что кроме Бабарико заявки на регистрацию кандидатами подали шесть человек. Именно его считают главным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко.

За решеткой Бабарико оказался в июне, когда в головном офисе “Белгазпромбанка” прошли обыски. Тогда следствие заявило, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.

Тем временем белорусские правозащитные организации назвали Бабарико и других фигурантов дела политическими заключенными. В связи с этим по всей стране прокатилась волна митингов.

С самого начала кампания кандидата в президенты была яркой. Именно он собрал вторую по численности инициативную группу (около 9 тысяч человек). Довольно часто Бабарико лидировал в нерепрезентативных онлайн-опросах, которые проводили негосударственные СМИ.

Также он поставил рекорд по числу подписей, которые были собраны альтернативными кандидатами за всю историю президентских выборов в Беларуси. Всего удалось собрать более 430 тысяч, а подано в ЦИК – 365 тысяч.

Напомним, что Лукашенко заявил, что жители Украины и России завидуют беларусам из-за уровня жизни.