На шоу “Танці з зірками” назвали третьего судью нового сезона

Канал “1+1” продолжает раскрывать детали нового сезона телевизионного шоу “Танці з зірками”. Недавно зрители узнали, что за судейским столом вновь встретятся балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма, а теперь организаторы назвали имя третьего члена жюри.

Нового судью объявили в программе “Сніданок з 1+1”. Им стал народный артист Украины, легенда украинской хореографии Григорий Чапкис. 90-летний танцор уже не раз появлялся в проекте в качестве члена жюри.

Григорий ЧапкисФото: пресс-служба канала “1+1”

“И мы снова встретимся с вами. Я уверен, я знаю, я гарантирую, что этот сезон будет лучше, еще ярче, интереснее. Это праздник принесет нам радости встреч с очень интересными людьми и талантливыми артистами – уже знакомыми и новыми звездами и теми, которые поразят вас своим искусством в новом шоу”, – прокомментировал Чапкис.

В ближайшее время станут известны имена звездных участников и профессиональных танцоров. Организаторы проекта обещают, что в этом году будет золотой состав звезд, яркие номера и незабываемые постановки.

Среди претендентов на участие в новом сезоне “Танців з зірками” могут быть Настя Каменских, Слава Каминская, Елизавета Юрушева и даже Мила Кунис. Увидим ли мы этих звезд на паркете, узнаем немного позже.