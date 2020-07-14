В Украине планируют продлить карантин: что будет с обучением в школах

В Украине после 31 июля планируют продлить адаптивный карантин, еще на 2 недели – до 14 августа, но к 1 сентября могут открыть школы.

Об этом сообщает “Сегодня”.

Продлят ли карантин

“Сейчас идет дискуссия о продлении карантина и о том, в каком виде его продлевать. С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены”, – рассказали в Минздраве.

Эффективными оказались: соблюдение социальной дистанции, ограничительные меры, касающиеся транспорта, в том числе и его обработка.

“Эти требования универсальны для всех областей, независимо от уровня заболеваемости”, – рассказал источник издания.

Если ситуация в той или иной области будет ухудшаться, то в первую очередь будет приостановлена деятельность стадионов, спортзалов.

“Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на 2 недели, потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода”, – рассказали в Минздраве.

В Минздраве обсуждают вопрос открытия школ с 1 сентября, но при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

“Начнется ли стандартный учебный процесс в школах – вопрос крайне сложный. Смотря на опыт других стран, мы видим, что они постепенно открывают свои школы. Также пробуют системы дистанционного внеклассного обучения. Мы со своей стороны подготовим инструкции для открытия стандартного обучения. Но прорабатываются абсолютно все варианты, в том числе и варианты дистанционного обучения. Мы понимаем, что оно не сможет заменить очное обучение, поэтому нужно обучить школы обеспечивать эпидемиологическую безопасность”, – уточнили в Минздраве.

Где может вспыхнуть коронавирус

Ряд регионов Украины до сих пор находится под риском возникновения повторных вспышек коронавирусной инфекции.

Речь идет прежде всего о Закарпатской, Ривненской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях.

“Это те области, в которых больше всего госпитализированных больных. Мы видим такие риски и работаем с этими регионами”, – рассказал главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

Что касается регионов, находящихся в зоне риска, главный санитарный врач также отметил, что недавно с ними специалисты Минздрава провели селекторное совещание по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

“Для этих областей нужно было рассказать, как это делается, чтобы не пострадали медики, чтобы они были защищены и обеспечены средствами индивидуальной защиты”, – добавил Ляшко.

Карантин в Киеве

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан считает, что карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.

“На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года”, – рассказывает Рубан.

При этом он отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.

“Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции”, – добавляет главный санитарный врач столицы.

Что такое адаптивный карантин

Адаптивный карантин – означает, что карантинные ограничения будут действовать для каждого региона отдельно исходя из эпидемиологической ситуации.

На период действия карантина запрещается:

находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

самовольно покидать места самоизоляции, обсервации;

посещение учебных заведений ее соискателями в группах более 10 человек, кроме участия: в государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания, во внешнем независимом оценивании, вступительных испытаниях, едином вступительном экзамене по иностранному языку, едином профессиональном вступительном испытании, аттестации в форме тестовых экзаменов лицензионных интегрированных экзаменов “КРОК”, а также в подтверждении квалификации моряков, проведении подготовки моряков, членов экипажей торговых судов, в том числе тех, которые осуществляют плавание по внутренним водным путям Украины, и в проведении подготовки судоводителей малых / маломерных судов;

деятельность детских заведений оздоровления и отдыха;

осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах, в электрическом (трамвай, троллейбус), железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении, в количестве более чем количество мест для сидения, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства, определенное в регистрационных документах на это транспортное средство.

По состоянию на, вторник, 14 июля, в Украине зафиксировали 638 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Украине подтвердили 54 771 случай заражения смертельными вирусом. От осложнений коронавируса скончались 1412 человек, еще 27 154 пациента смогли побороть болезнь.



