В Кременной неизвестные скинули в канализационный колодец мусор, из-за чего стоки стали стекать в реку

В Кременной в ночь с 10 на 11 июля неизвестные высыпали строительный мусор (обломки кирпича и штукатурки) в центральный дюкер (канализационный колодец), что повлекло за собой засорение колодца. В результате канализационные стоки стали стекать в реку Красная.

Об этом сообщает КП “Кременское водопроводно-канализационное хозяйство”

С утра 11 июля бригадой предприятия был ликвидирован затор. В этот день была ликвидирован затор по ул. И Франко, где бригадой обнаружены в колодце отходы от животных домашнего хозяйства.

Администрация коммунального предприятия обращается к жителям города с просьбой не засорять и не вмешиваться в инженерные сооружения (колодцы) и др. и не использовать их в качестве мусорных баков.