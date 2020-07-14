В ресторане при свечах – не мой стиль: Дмитрий Комаров вспомнил, как оригинально сделал предложение любимой

Украинский телеведущий и автор проекта “Мир наизнанку” Дмитрий Комаров поделился романтическими воспоминаниями и рассказал, как сделал предложение своей любимой Александре.

Ведущий опубликовал в своем Instagram серию снимков, на которых пара запечатлена в вертолете. Вручил кольцо своей избраннице путешественник именно там. “Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах – не мой стиль. Надо экстремальнее”, – отметил Комаров.

Фото: instagram.com/komarovmir

Дмитрий – начинающий летчик, поэтому предложение руки и сердца решил сделать в небе. “Как у начинающего авиатора, у меня много товарищей-пилотов, для которых не проблема по дружбе устроить полет хоть на реактивном самолете с высшим пилотажем. Поэтому я решил, что предложение любимой сделаю в прямом смысле слова – на высоте”, – поделился ведущий.

На тот момент пара держала свои отношения в секрете, поэтому ведущий хотел вручить модели кольцо без свидетелей. Комаров позвонил своему другу-пилоту с просьбой организовать полет над Киевом, и попросил не спрашивать о причине.

“В тот день я сказал Саше, что мы едем гулять. Когда подвел ее к вертолету – это был шок, потому что раньше Саша на вертолете не летала. Сережа спросил одно: куда сажаем девушку – на переднее или заднее сидение. И вот тут мои планы чуть не поломались. Я-то хотел вручить кольцо без свидетелей, на заднем сидении. Но при этом, сто раз летав на вертолете во время экспедиций, знал: с переднего вид совершенно другой”, – вспоминает Комаров.

Фото: instagram.com/komarovmir

Ведущий посадил любимую спереди, чтобы она сначала смогла насладиться красивыми видами, а на обратном пути Саша пересела к любимому на заднее сидение.

Фото: instagram.com/komarovmir

“Над мостом Патона, подобрав идеальный вид, Сережа зависает и подает мне сигнал. Чтобы пилот ничего не слышал, убираю гарнитуру. Шум двигателя. Разговаривать невозможно. Я без слов достаю из кармана кольцо и показываю Саше, взглядом спросив – да? Что было дальше – вы знаете”, – поделился путешественник.

Напомним, что Александра и Дмитрий два года скрывали свой роман и даже на проекте “Танці з зірками” никто и догадаться не мог, что они – пара. А в июне 2019-го влюбленные признались, что стали мужем и женой. Модель и телеведущий расписались в Киеве, а венчание прошло в Иерусалиме.

Фото: instagram.com/komarovmir