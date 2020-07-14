Собака увидела себя в зеркале во время игры в прятки – реакция сделала ее “звездой”

10-месячный золотистый ретривер стал популярным благодаря видео с игрой в прятки.

Об этом сообщает boredpanda.com.

Шейн и Линдсей из Ирвина, штат Калифорния, решили развлечься со своей собакой Мусу.

Шейн спрятался за дверью ванной, после чего достал телефон и снимал игру. Мы видим, что пес весь в беспокойном волнении, ходит от угла к углу в поисках своего владельца.

Вскоре он входит в ванную, сначала ненадолго останавливается у двери, а затем бросается к ванне. Затем поворачивается и направляется к двери, но владелец спрашивает его: “Где он?”, давая Мусу тонкий намек на то, где искать.

В этот момент Мус мельком видит Шейна в зеркале, прыгает к раковине и на секунду замолкает, увидев собственное отражение.

Видно, что милый золотистый ретривер в серьезности и растерянности, он замирает и не делает никаких движений. Мус простоял там целую пару секунд, не веря тому, что видит.

Издание пишет, что еще не до конца известно, понимают ли собаки отражающие свойства зеркал, потому что собаки больше полагаются на нос, а не на глаза, а отражение не имеет запаха. Тем не менее, считается, что собаки имеют чувство самосознания.

Скриншот из видео

Как писал “источник”, на пляже Сан-Онофре в Южной Калифорнии на женщину напала акула, но она сумела спастись самостоятельно, получив лишь травму ноги.