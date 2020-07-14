Соглашения по Донбассу: эксперт назвал наиболее выгодный для Украины сценарий

Для Украины на данный момент наилучший вариант по Донбассу – это тактика замораживания конфликта, но при этом параллельно проводить активные мероприятия с местным населением на оккупированных территориях и менять военную тактику на фронте.

Такое мнение изданию “Сегодня” высказал замдиректора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

“Для Украины есть три сценария действий. Первый – продолжение реализации Минских договоренностей, как они были записаны в 2014-2015 гг., что является невыгодным для Украины. Алгоритм, который там заложен, изначально предполагает изменения в украинском законодательстве и Конституции, а уже затем выполнение Россией безопасностной части – выход ее военных частей и наемников с Донбасса, и передачу контроля над границей. Второй – выйти из Минских договоренностей, что, опять же, выгодно России. В таком случае Москва может сказать, что это Украина не хочет выполнять взятые на себя обязательства, поэтому с нас надо снимать санкции, а против Украины вводить. Третий – продолжать тактику замораживания конфликта, достигая своих целей в рамках собственных интересов”, – сказал он.

Он объяснил, что Минские договоренности могут выполняться, только если будет изменение последовательности: сначала реализация безопасностной части (вывод российских войск, передача контроля над границей, безопасностная подготовка к выборам), и только после этого – политические изменения в законодательство и Конституцию. Но эксперт отмечает, что Россия на это не пойдет, и это значит, что мы будем находиться примерно в таком же состоянии, что и сейчас.

“Для Украины, я считаю, это лучший вариант, потому что тогда Россия не достигает своих целей – разрушения Украины полностью или встраивания контролируемого Россией Донбасса в “политическое тело” Украины. Вместо этого в этом замороженном состоянии конфликта Украине следует самой проводить активные мероприятия с местным населением на оккупированных территориях и менять военную тактику. Мы должны прибегать к активным мерам, но асимметрично: если российские снайперы убивают украинских солдат, Украина должна использовать ударные беспилотники Bayraktar. И заявить об этом так, что пока российские снайперы будут убивать наших военных, мы будем проводить такие мероприятия. Это оккупированная украинская территория, где Украина может действовать как угодно, защищая своих солдат, и свои территориальную целостность и суверенитет. Европейские партнеры на это ничего не скажут. Россия формально тоже ничего не может сказать, ведь это, по их словам, якобы внутренний конфликт”, – сказал Самусь.