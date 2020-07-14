На Луганщине за два года не зафиксировано ни одного обращения к медикам из-за укуса змеи

По состоянию на 13 июля в Украине зарегистрировано 34 обращения за медицинской помощью в связи с поражениями змеиным ядом.

Об этом сообщает “Центр общественного здоровья МОЗ Украины”.

В частности, за медпомощью обратились в:

🐍Запорожской области (9 обращений),

🐍Львовской (6),

🐍Житомирской (8),

🐍Донецкой (5),

🐍Ровненской (2),

🐍Ивано-Франковской, Черниговской области и Киеве (2).

Для сравнения, за аналогичный период 2019 зарегистрировали 103 обращения, из них во Львовской области – 25, Запорожской – 18, Житомирской – 16.

Как видим, в Луганской области таких обращений не было зафиксировано

Змеи в нашей стране активные с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их – в апреле-мае. Второй пик – в сентябре.

Ежегодно змеи кусают десятки людей – преимущественно из-за собственной неосмотрительности или безрассудства.

Укус змеи имеет тяжелые проявления /, однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки очень редко приводит к смерти. В частности, яд гадюки вызывает гемолитическое действие (вызывает разрушение красных кровяных телец крови). После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями – геморрагиями.

Яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека: появляется общая слабость, давление быстро снижается, возникает головная боль, затрудненное дыхание, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

В случае укуса старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Только профессиональный медик сможет оказать необходимую помощь.