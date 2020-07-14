На Луганщине за два года не зафиксировано ни одного обращения к медикам из-за укуса змеи

По состоянию на 13 июля в Украине зарегистрировано 34 обращения за медицинской помощью в связи с поражениями змеиным ядом.
Об этом сообщает “Центр общественного здоровья МОЗ Украины”.
В частности, за медпомощью обратились в:
🐍Запорожской области (9 обращений),
🐍Львовской (6),
🐍Житомирской (8),
🐍Донецкой (5),
🐍Ровненской (2),
🐍Ивано-Франковской, Черниговской области и Киеве (2).
Для сравнения, за аналогичный период 2019 зарегистрировали 103 обращения, из них во Львовской области – 25, Запорожской – 18, Житомирской – 16.
Как видим, в Луганской области таких обращений не было зафиксировано
Змеи в нашей стране активные с апреля по октябрь, больше всего шансов встретить их – в апреле-мае. Второй пик – в сентябре.
Ежегодно змеи кусают десятки людей – преимущественно из-за собственной неосмотрительности или безрассудства.
Укус змеи имеет тяжелые проявления /, однако помните, что даже без медицинского лечения укус гадюки очень редко приводит к смерти. В частности, яд гадюки вызывает гемолитическое действие (вызывает разрушение красных кровяных телец крови). После укуса на пораженном месте наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями – геморрагиями.
Яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека: появляется общая слабость, давление быстро снижается, возникает головная боль, затрудненное дыхание, головокружение, отек тканей и воспаление лимфатических узлов.
В случае укуса старайтесь как можно быстрее попасть к врачу. Только профессиональный медик сможет оказать необходимую помощь.