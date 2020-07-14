Портников: “На “заморозку” конфликта на Донбассе надеяться не стоит”

В происходящем на азербайджано-армянской границе, а также на оккупированном Донбассе есть агрессивно настроенная сторона и сторона, заинтересованная в сохранения статус-кво.

Как пишет известный украинский журналист Виталий Портников для columnist.com.ua, длящийся уже 32 года конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха только на первый взгляд имеет мало общего с украино-российским конфликтом из-за Донбасса, передает Диалог

Виталий Портников отмечает, что все подобные конфликты на постсоветском пространстве имеют немало общего. В каждом конфликте есть сторона, которой выгодно сохранение нынешнего положения дел, и есть агрессивно настроенная сторона, считающая себя правой и готовая отстаивать эту правоту с оружием в руках.

В конфликте между Азербайджаном и Арменией это – Азербайджан, где сейчас люди выходят на улицу, требуя от власти провести военную операцию по освобождению Нагорного Карабаха. Однако армия Армении в состоянии дать отпор вооруженным силам Азербайджана. И потому конфликт, как отмечает Портников, может растянуться еще на десятилетия.

Позицию, похожую на позицию Азербайджана, занимает Россия. И у нее есть агрессивный настрой по отношению к странам, которые Кремль считает “враждебно или недружественно настроенными” по отношению к РФ. И из этих стран в наихудшей ситуации – Украина. Почему? Да потому что для РФ противники – страны, часть территории которых Россия оккупировала и создала самопровозглашенные непризнанные квази-государства – Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, “ДНР”, “ЛНР”. Однако оккупировать всю Молдову или всю Грузию для России нет никакого смысла. Преимущественно населяющие эти страны этнические молдаване или народности Грузии будут однозначно не рады оккупантам, и это сулит России колоссальные проблемы. А вот Украина остается для РФ “лакомым куском”, поскольку ее можно оккупировать под предлогом “защиты русскоязычных”, и на оккупированных территориях найдется достаточно коллаборантов.

Потому, предостерегает Виталий Портников, не стоит надеяться на “заморозку” конфликта на Донбассе. Конфликт этот нужен России только в как минимум “тлеющей” стадии, чтоб при возможности его можно было бы использовать для масштабной агрессии против всей Украины. Значит, украинцам нужно постоянно быть готовыми к жесткой обороне. Нужно делать так, чтоб в конце концов заставить Кремль безоговорочно признать право нашего государства на суверенитет, независимость и территориальную целостность. Впрочем, одна альтернатива жесткой обороне есть. Но понравится она далеко не всем. Так как альтернатива эта – капитуляция.