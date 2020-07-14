Стало известно, в каких населенных пунктах Луганщины нет электроэнергии из-за грозы

Из-за непогоды на территории Луганской области произошли массовые отключения электроэнергии, многие линии оборваны в результате порывов ветра, падения деревьев и др. На данный момент обесточены 190 ТП (трансформаторных подстанций), 7726 абонентов находятся без света, 22 населенных пунктов полностью и 13 частично.

Об этом говорится в оперативной сводке ООО “ЛЭО”.



Аварийно-восстановительные работы ведутся в Станично-Луганском, Счастьенском, Старобельском, Сватовском, Новопсковском, Беловодском РЭСАх.

Обесточены полностью следующие населенные пункты: с.Бахмутовка, с.Н.Ольховая, с.Егоровка, с.Гайдуковка, с.Светлое, с. Невское, с.Ковалевка, с.Кармазиновка, с Поповка, с.Капитаново, с.Муратово, с.Попасное, с.Степной Яр, с.Чабановка, с Огородное, с.Ляшковка, с.Романовка, с.Шаровка, с .Нежурино, с.Мирное, с.Свистуновка.



Частично находятся без света: с.Лиман, с.Райгородка, с.Калмыковка, пгт.Станица Луганская, с.Айдар-Николаевка, с.Новотошковка, с.Городище, с.Даниливка, с.Третьяковка, с.Кабычевка, с. Лозно-Александровка, пгт.Новопсков, с.Райгородка.