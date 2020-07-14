Бывший муж Славы Каминской показал романтические фото с новой спутницей

После развода с солисткой “НеАнгелов” у Эдгара Каминского завязались новые отношения. Избранницей пластического хирурга стала совладелица и арт-директор бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая. Некоторое время пара скрывала свой роман, но теперь открыто делится своим счастьем в соцсетях.

На днях бывший муж певицы опубликовал в своем Instagram трогательный пост, в котором нежно поздравил любимую с днем рождения. Публикацию он сопроводил романтическими фото, на которых пара позирует на берегу киевского моря.

Эдгар Каминский и Ольга БогатаяФото: instagram.com/edgar_kaminskyi

“Погнали со мной, хоть до самого края света?!

И домашним скажи, чтоб не ждали тебя домой.

Когда кончится вирус и снимутся все запреты.

Погнали со мной?

Мы еще не разменяны в мелочь, еще не разбиты

В социальных сетях, где царят… впрочем, видишь сама.

Мы, фальшивя, споем у костра в три аккорда куплеты,

Мы еще помолчим.

И друг другу посмотрим в глаза.

Допивай свою грусть, по бокалам разлитую дома,

Собирай свои вещи в тот самый, походный рюкзак.

Буду ждать без пяти, выходи, я стою под балконом.

У меня ничего за душой.

Но внутри полный бак.

Мы ворвемся как следует в предстоящее лето

И отпразднуем все:

Карантин, чепуху и отстой.

Чтоб болтать о любви там, на краешке белого света.

Выходи без пяти под балкон и

Погнали со мной?!

Улыбашка, с днем рождения! Погнали со мной?”

Эдгар Каминский с новой спутницейФото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Эдгар Каминский и Ольга БогатаяФото: instagram.com/edgar_kaminskyi