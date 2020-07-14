Бывший муж Славы Каминской показал романтические фото с новой спутницей

После развода с солисткой “НеАнгелов” у Эдгара Каминского завязались новые отношения. Избранницей пластического хирурга стала совладелица и арт-директор бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая. Некоторое время пара скрывала свой роман, но теперь открыто делится своим счастьем в соцсетях.
На днях бывший муж певицы опубликовал в своем Instagram трогательный пост, в котором нежно поздравил любимую с днем рождения. Публикацию он сопроводил романтическими фото, на которых пара позирует на берегу киевского моря.
Эдгар Каминский и Ольга Богатая
“Погнали со мной, хоть до самого края света?!
И домашним скажи, чтоб не ждали тебя домой.
Когда кончится вирус и снимутся все запреты.
Погнали со мной?
Мы еще не разменяны в мелочь, еще не разбиты
В социальных сетях, где царят… впрочем, видишь сама.
Мы, фальшивя, споем у костра в три аккорда куплеты,
Мы еще помолчим.
И друг другу посмотрим в глаза.
Допивай свою грусть, по бокалам разлитую дома,
Собирай свои вещи в тот самый, походный рюкзак.
Буду ждать без пяти, выходи, я стою под балконом.
У меня ничего за душой.
Но внутри полный бак.
Мы ворвемся как следует в предстоящее лето
И отпразднуем все:
Карантин, чепуху и отстой.
Чтоб болтать о любви там, на краешке белого света.
Выходи без пяти под балкон и
Погнали со мной?!
Улыбашка, с днем рождения! Погнали со мной?”
Эдгар Каминский с новой спутницей
Эдгар Каминский и Ольга Богатая
- Напомним, Слава Каминская развелась с мужем в июле 2019 года. О расставании пары ходило много слухов, но позже пластический хирург Эдгар Каминский решил рассказать, что стало причиной развода с певицей.
- Солистка “НеАнгелов” также состоит в новых отношениях. Известно, что влюбленные не живут вместе, но мужчина вхож в дом певицы и уже знаком с ее детьми от брака с Эдгаром – 5-летним Леоном и 4-летней Лаурой.