В Луганской области умер пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19

По состоянию на 14 июля в Луганской области лабораторно подтверждены 96 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.

2 новых случая диагностированы в г. Северодонецке: 1 человек контактировал с ранее заболевшим, второй – вернулся из РФ и находился на самоизоляции. 74 инфицированных уже выздоровели.

1 больной, к сожалению, умер (сочетанная патология сердечно-сосудистой системы и коронавирусная пневмония).



Продолжают лечение 21 человек: 8 – госпитализированы, 13 – амбулаторно.