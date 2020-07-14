Бубонная чума убила подростка в Монголии

15-летний мальчик в Монголии умер от бубонной чумы.

Об этом сообщает издание Mirror.

Мальчик умер в западной монгольской провинции Гови-Алтай. Десятки людей, которые контактировали с ним, оказались в изоляции из-за смертельной болезни.

Сообщается, что у подростка была высокая температура после того, как он съел мяса сурка с двумя друзьями. Согласно сообщениям, он умер через три дня после употребления мяса грызунов. Все его контакты были установлены, чтобы остановить риск распространения болезни.

Бубонная чума – это бактериальная болезнь, распространяемая блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. Она убивает менее чем за 24 часа, если не применить меры.

Кроме этого, недавно были подтверждены два случая бубонной чумы в соседней провинции Ховд, 27-летний мужчина и его брат, 17 лет. Сотни были привиты после вступления в прямой или косвенный контакт с братьями.

Министерство здравоохранения Монголии признало, что на основании нового исследования, горные алтайские регионы Китая и России, а также Монголия подвержены риску чумы из-за зараженных сурков.

“Очень важно не охотиться на сурков и не есть мясо”, – сказал высокопоставленный чиновник Дордж Наранджерел.

В 14 веке – бубонная чума – убила до 200 миллионов человек.

Как писал “источник”, Всемирная организация здравоохранения сделала официальное обращение по поводу распространения бубонной чумы в Китае и Монголии. Специалисты уверены, что такие случаю не предоставляют опасность.