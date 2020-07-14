Мощный ливень превратил улицы Харькова и Запорожья в реки – “плавали” люди и авто

Вчера вечером, 13 июля, сильный ливень превратил улицы Харькова и Запорожья в настоящие реки.
Об этом стало известно из групп “ХС.Харьков”, “СолнцеЛикий Харьков”, в Facebook.
На видео из Харькова видно, как машины почти что в буквальном смысле плывут по дороге. Стремительные потоки воды создали мощное течение прямо на проезжей части и на тротуарах.
А раскаты молнии превращали ночь в день.
Из-за потока воды троллейбус не мог сдвинуться с места.
Тем временем в Запорожье ситуация была не лучшей.
Машины и люди “плавали” в воде.
Как писал “источник”, во вторник, 14 июля, половину Украины накроют дожди с грозами, а вторая половина страны окажется в зоне сухой погоды.