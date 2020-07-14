Мощный ливень превратил улицы Харькова и Запорожья в реки – “плавали” люди и авто

Вчера вечером, 13 июля, сильный ливень превратил улицы Харькова и Запорожья в настоящие реки.

Об этом стало известно из групп “ХС.Харьков”, “СолнцеЛикий Харьков”, в Facebook.

На видео из Харькова видно, как машины почти что в буквальном смысле плывут по дороге. Стремительные потоки воды создали мощное течение прямо на проезжей части и на тротуарах.

А раскаты молнии превращали ночь в день.

Из-за потока воды троллейбус не мог сдвинуться с места.

Тем временем в Запорожье ситуация была не лучшей.

Машины и люди “плавали” в воде.

Как писал “источник”, во вторник, 14 июля, половину Украины накроют дожди с грозами, а вторая половина страны окажется в зоне сухой погоды.