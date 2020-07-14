Мужчина назвал коронавирус фейком – и он убил его за три дня

Ветеран армии США Ричард Роуз неоднократно заявлял в социальных сетях, что считает коронавирус фейком и не будет носить маску для защиты от него – и это стоило ему жизни.

Об этом сообщает Mirror.

Мужчина часто посещал многолюдные места, несмотря на карантинные ограничения, о чем открыто заявлял в Facebook.

28 апреля он написал: “Я не покупаю гр*банную маску” и “Я не повелся на эту чертову шумиху”.

37-летний Роуз, который служил в армии в течение девяти лет и совершил две поездки в Ирак и Афганистан, в начале июля узнал, что болен коронавирусом.

В последнем посте, который он сделал 2 июля, всего через день после получения положительного результата, говорилось, что он понятия не имел, где он заразился: “Это чертово отстойно! Я так задыхаюсь, что просто сижу здесь”.

Мужчина умер через три дня после получения результатов теста. После его смерти твит, содержащий коллекцию его постов, был просмотрен 3,5 млн раз.

Как сообщал “источник”, выздоровевшие от коронавируса жалуются, что даже спустя 100 дней после болезни они ощущают ее последствия и это мешает жить.