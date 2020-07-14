Евгений Чумаченко погиб на Донбассе. Ему было 32 года

В понедельник, 13 июля, в зоне боевых действий на Донбассе в результате прицельного вражеского обстрела погиб украинский военный Евгений Чумаченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев.

Бойцу было 32 года, он родом из Одесской области. У погибшего осталась жена и двое детей.

“Друг, ты был светлым веселым человеком, надежным товарищем, настоящим воином и оставляешь после себя добрую память. Командование и личный состав воинской части выражают слова искреннего сочувствия и поддержки семье и разделяют боль утраты…” – сказано в сообщении.

Уточняется, что дата прощания с воином будет обнародована позже.

Как сообщал “источник”, российские оккупанты в понедельник, 13 июля, обстреляли трех военнослужащих, которые осуществляли эвакуацию тела погибшего украинского героя. Во время обстрела погиб военный медик, еще двое бойцов получили ранения.