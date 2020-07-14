Виктория Булитко родила или нет – это фото вызвало жаркие споры

Актриса Виктория Булитко ошарашила своих поклонников фото с младенцем.

Соответствующие фото она выставила в своем Instagram.

“Ну, наконец-то”, – написала Виктория Булитко в публикации с фотографиями с якобы выписки из роддома.Кто-то из поклонников решил, что она родила и это действительно фото выписки и роддома. Кто-то предположил, что в ситкоме “Выжить любой ценой” у Бережков появится второй ребенок. А кто-то просто не понял, что происходит.

Вскоре актриса призналась, что фотографии действительно сделаны для ситкома “Выжить любой ценой”

– В новых сезонах реквизиторы дополняют и улучшают интерьер. Наша сериальная квартира, как настоящая, обрастает новыми декорациями и деталями. Эти фото будут стоять в рамках, как воспоминания о дне рождения Лешки. Они получились такими яркими и натуральными, что я не удержалась и поделилась ими с поклонниками! – рассказала Виктория.

Премьера второго сезона ситкома “Выжить любой ценой” запланирована на осень.

Как писал “источник”, телеведущая Валентина Хамайко поделилась с подписчиками свежими снимками 11-летней дочери Соломии и вызвала панику среди фолловеров, ведь девочка на фото позирует с обритой головой. Ведущая объяснила, почему позволила дочери столь смелые эксперименты, и теперь некоторые фолловеры уверены, что перед ними – пример современной супермамы.