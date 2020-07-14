Часть Украины накроют грозы: синоптики дали прогноз погоды на 14 июля

Во вторник, 14 июля, половину Украины накроют дожди с грозами, а вторая половина страны окажется в зоне сухой погоды.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, осадки прогнозируются в Черниговской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. В остальных регионах – облачно с прояснениями.

Днем воздух в Украине прогреется от 20 до 26 градусов с отметкой “плюс”. Ночью прогнозируется от 8 до 18 градусов тепла.

Вместе с тем, в некоторых областях сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

“14 июля в восточных, большинстве южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности“, – предупредили синоптики.

Как сообщал “источник”, резкие изменения погоды этим летом в Украине, когда жара внезапно меняется холодным ветром и дождями, стали поводом для шуток в сети.