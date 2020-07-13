Тело Наи Риверы нашли: первые подробности

В США на озере Пиру (штат Калифорния) вероятно обнаружили тело звезды сериала “Хор”, известной американской актрисы и певицы Наи Риверы, которая исчезла 8 июля после прогулки с сыном.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию полиции округа Вентура.

Найденное в понедельник, 13 июля, тело пока не опознано. В полиции сообщили, что смогут идентифицировать тело после проведения соответствующих экспертизу.

Как известно, полицейские и спасатели ищут 33-летнюю Риверу со среды, 8 июля. В тот день она пошла к озеру и взяла в аренду понтонную лодку, чтобы прогуляться со своим 4-летним сыном.

Сына Риверы позже нашли в лодке, но его матери нигде не было.

Видео с причала зафиксировало актрису и ее сына как единственных двух людей, которые садились в лодку на озере.

На днях Наю Риверу объявили погибшей.

Как сообщал “источник”, актриса Ная Ривера, которая сыграла роль черлидерши Сантаны Лопез в 6-сезоне сериала “Хор”, пропала без вести. Незадолго до этого знаменитость отправилась с сыном к озеру Пиру в Национальном парке Лос-Падрес в Калифорнии.