ГСЧС: Пожар в Луганской области ликвидирован

13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, который возник 6 июля, ликвидирован.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Напомним, что пожар возник вблизи с. Осколоновка и из-за сильного порывистого ветра (до 20 м / с) переменных направлений распространился на хвойные лесные кварталы вблизи сел Капитаново и Вороново, а также на территорию села Смоляниново. 9 июля, в 17:40 пожар был локализован.

Отметим, что в результате чрезвычайной ситуации в Смоляниново огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов. Также уничтожено 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”. К сожалению, в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека были госпитализированы.