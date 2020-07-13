Украинская ведущая показала обритую дочь и вызвала панику. Но люди узнали детали и теперь зовут ее супермамой

Телеведущая Валентина Хамайко поделилась с подписчиками свежими снимками 11-летней дочери Соломии и вызвала панику среди фолловеров, ведь девочка на фото позирует с обритой головой. Ведущая объяснила, почему позволила дочери столь смелые эксперименты, и теперь некоторые фолловеры уверены, что перед ними – пример современной супермамы.

Как отметила Хамайко на личной странице в Инстаграм, последнее время она наблюдает у дочери так называемый период поисков и понимания себя. Его она считает крайне важным, а поэтому старается находить правильный подход.

Соломия, дочь Валентины ХамайкоФото: instagram.com/valentinakhamaiko

“Я вижу, как ей одновременно хочется все: покрасить волосы в зеленый, сбрить волосы. Спрашиваю зачем, а в ответ слышу: “Чтобы они отросли и были густые и красивые”, – рассказала Хамайко. – “Не люблю платья, но люблю цветы”. “Я не хочу с вами ехать, потому что дети будут визжать в машине”, а через пару часов: “Мам, а ты скоро вернешься?”

Недавно, продолжила телеведущая, Соломия перебралась в отдельную комнату, где при желании может скрыться от всех, собирать любимые пазлы или рисовать за закрытой дверью. К такому периоду Хамайко относится с пониманием. “Я благодарна ребенку, что она честно может сказать мне: “Мам, меня все бесит! Меня все раздражают”.

Что же касается новой стрижки, к этому выбору дочери ведущая также относится с уважением. “Она не боится недоразумений или взглядов со стороны, она сделала то, на что мы, девушки, часто не решаемся, – пояснила она. – Боимся сделать короткую стрижку или челку – вдруг будет некрасиво”.

Валентина Хамайко с дочерьюФото: instagram.com/valentinakhamaiko

Хамайко предложила фолловерам вспомнить свой подростковый возраст, свои эксперименты и желания, которые так и не стали реальностью. Прочитав эту историю, пользователи соцсети пришли к выводу, что это пример супермамы, не иначе.

“Валентина, вы молодец! Мало кто понимает, как важно ребенку понимание и уважение его позиции”, “Я в восторге. Завидую белой завистью”, “Валентина, я восхищаюсь вами. Вы – супермама. Девочке очень повезло”, “Вау, я сперва и подумать не могла. Вы озвучили очень правильные вещи”, “Всем мама на заметку”, – ответили под постом ведущей.

Впрочем, в комментариях нашлись и противники таких “вольностей”. По мнению некоторых, у всех желаний должны быть “разумные пределы”.