В Старобельске начали капремонт дороги по улице Южная. ФОТО

В городе Старобельске начат капитальный ремонт дороги по улице Южная.

Об этом сообщила мэр города Яна Литвинова на своей странице в соцсети.

“В городе есть государственные дороги, обслуживанием и ремонтом который занимается Служба автомобильных дорог Луганской области и коммунальные.

Изношенность инфраструктуры коммунальных дорог очень велика. Потянуть капитальный ремонт за счет местного бюджета не под силу, а поэтому стараемся сделать все, чтобы получить финансирование из высших уровней на восстановление дорожного покрытия. Так, в прошлом году были отремонтированы улицы Андрющенко и Лангемака. В этом году нам согласовали Южную.

Хороший показатель, потому что последние капитальные ремонты хотя бы одной дороги по всей протяженности были много лет назад. Главное не забавлять темпы. Работы хватит всем на многие годы”, – сообщила глава города.







