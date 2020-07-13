Кухня для дома – как подобрать

К выбору кухни для дома стоит подходить с определённой ответственностью, так как мебель должна не только отвечать требованиям к дизайну интерьера, но и быть функциональной. Наполнение кухонных шкафов может быть самым разнообразным – от разделителей и стеллажей, до полок-каруселей.

Выбираем кухню мечты

Составляя проект кухни для дома, дизайнер учитывает индивидуальные требования заказчика и общее стилевое решение помещения. Также не стоит пренебрегать следующими советами:

Мебель для кухни должна занимать не более 20 % от общей площади комнаты.

Технику следует располагать рядом с розетками (возможно, их нужно будет перенести).

Необходимо определиться, нужен ли ремонт перед установкой гарнитуры.

Рассчитать сколько понадобится выдвижных модулей, нужна ли барная стойка и складные стулья.

Определить параметры кухни, возможно, имеются нестандартные выступы или ниши, которые можно использовать.

Планировки кухонь для дома

Хорошим решением, позволяющим функционально разделить пространство, может стать L-образная кухня для дома. В угловых труднодоступных зонах эффективно используются многоуровневые системы, остальные участки поделить на места для хранения, мойки и готовки.

П-образная кухня для дома позволит создать красивый, вариативный дизайн комнаты, но требует много пространства. Параллельные линии гарнитура должны быть не менее 1.5 метров, а центральная зона – от 2.5 метров.

Самым простым вариантом в доме с ограниченным пространством является линейный кухонный гарнитур. Такая мебель подойдёт для узких помещений шириной в 2 метра. Чтобы получить больше пространства под хранение посуды и продуктов, рекомендуется выбирать верхние полки под потолок с антресолями.

Выбор цвета, дизайна и материала

Создавая проект для кухонной мебели, важно обращать внимание не только на дизайн других комнат в доме, но и учитывать характеристики гарнитуры – влагостойкость, прочность и термостойкость. Материалом может выступать ЛДСП, МДФ, ДСП, искусственный камень или массив из натурального дерева.

В качестве фасада эффектно смотрится глянцевая поверхность, однако требует постоянного ухода, так как покрывается отпечатками от малейших касаний. Матовое покрытие реализуется в чуть приглушенных цветах, однако не требует столь пристального внимания.

Столешница

Столешницу рекомендуется брать толщиной от 6 см, нагрузка на её поверхность не должна превышать 23 кг. Самым практичным материалом является искусственный камень, который может имитировать любую породу, стоит в разы дешевле натуральных аналогов.

Чтобы кухня радовала жителей дома долгие годы своим внешним видом и функциональностью, стоит воспользоваться услугами дизайнера. В его арсенале много фото с готовыми работами, если вы ограничены в идеях, за плечами большой опыт работы в данной сфере.