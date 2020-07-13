Подшипник ступицы колеса – предложения компании АТЛ

Для удерживания колес в большинстве колесных транспортных средств используется ступица, опирающаяся на ось через специальные подшипники. Существуют различные типы подшипников ступицы, они отличаются по конструкции и имеют свои особенности работы, использования. Важно грамотно подойти к выбору и замене подобных деталей. Вы сможете купить подшипник ступицы в компании АТЛ, ознакомившись с предложениями на сайте в удобное для вас время, изучив цены и сделав верный выбор. Для вас – возможность выбрать удобный способ оплаты. Вы сможете оформить заказ с быстрой и удобной, аккуратной и безопасной доставкой. Также вы сможете созвониться со специалистами, чтобы проконсультироваться бесплатно и получить разъяснения по возникшим вопросам. Для вас гарантировано качественное обслуживание и прекрасный сервис.

Подшипник ступицы представляет собой узел ходовой части – подвески колес, подшипник качения конструкции, который обеспечивает соединение и центровку, а также свободу вращения ступицы колеса на оси.

Ступичный подшипник многофункционален. Он обеспечивает возможность вращения ступицы на оси, минимизируя силы трения. Кроме того, осуществляется механическое соединение ступицы с осью или поворотным кулаком. В список следует добавить центровку ступицы на оси и распределение радиальных, а также поперечных сил, моментов, которые передаются от колеса через ступицу на ось, подвеску авто. то же касается и обратного направления. Подшипник ступицы выполняет функцию разгрузки полуосей ведущего моста. Колесо опирается на поворотный кулак, цапфу либо балку моста.

Ступичные подшипники успешно используют для монтажа ступиц всех колес авто – как легковых, так и грузовых, а также автобусов и тракторов, другой техники. То же касается управляемых колес тракторов малых тяговых классов. А еще – в мотор-колесах транспортных средств с электромеханической трансмиссией.

Подшипник ступицы важен для ходовой части транспортного средства. Поэтому в случае любых неисправностей его следует обязательно заменить. И купить подшипник ступицы колеса вы сможете беспроблемно, на сайте, с быстрой и удобной доставкой. Цены здесь приемлемы. И каждый сможет убедиться в этом сам.