В Луганской области состоялось ВНО по биологии

Сегодня, 13 июля 2020 года, в Луганской области функционировали 9 пунктов проведения ВНО по биологии, рассчитанные на 152 аудитории.

Об этом сообщает Департамент науки и образования ЛОГА.

Все пункты были оснащены защитными и дезинфицирующими средствами, пирометрами в полном объеме, что позволило создать безопасные и комфортные условия для участников и персонала в соответствии с противоэпидемическими требованиями.

Работу пунктов проведения внешнего независимого оценивания по биологии обеспечивали 385 педагогических работников.

Пропуск участников до пункта проведения ВНО осуществлялся с 09.50 до 10.50. При пропуске медицинские работники проводили термометрию, по результатам которой не было выявлено ни одного участника с признаками ОРЗ.

Для участия в тестировании по биологии зарегистрировались 2239 участников, из них прибыло к пунктам 1481 человек, что составляет 66,1% от общего количества зарегистрированных.

Внешнее независимое оценивание по биологии началось в 11:00. В соответствии с приказом Украинского центра оценивания качества образования от 13.07.2020 года № 120 во время технологического перерыва осуществлялся общий контроль с использованием специальных приборов (металлодетекторов).

Тест внешнего независимого оценивания по биологии состоял из 50 заданий трех форм, на выполнение которых участникам было отведено 150 минут. Максимальное количество тестовых баллов, которое можно было набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы, составляет 82 балла.

Результаты ВНО по биологии будут опубликованы до 25 июля. По выбору выпускника результат выполнения задач сертификационной работы может быть засчитан как государственная итоговая аттестация по биологии .

Участники тестирования, которые не смогли принять участие во внешнем оценивании по объективным причинам, могут в течение 5 дней после тестирования (учитывая день проведения) подать в Донецкий региональный центр оценивания качества образования заявление об участии в дополнительной сессии ВНО. Дополнительная сессия ВНО по биологии состоится 5 августа.

Напоминаем, что на этой неделе завершается основная сессия внешнего независимого оценивания. 15 июля участники будут сдавать тесты по географии, а 17 июля – по химии.