На минувшей неделе на Луганщине выявили 11 нарушителей самоизоляции

Температурный скрининг, проверка правильности установки приложения «Действуй дома» – мероприятия, которые Государственная пограничная служба осуществляет для обеспечения недопущения распространения короновирусной инфекции на территории Украины.
Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального-управления ГПСУ.
Так, на прошлой неделе в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» при осуществлении контрольных операций пограничники обнаружили семерых граждан, нарушивших правила самоизоляции.
Еще четырех нарушителей карантина, которые направлялись в Российскую Федерацию обнаружили в пункте пропуска «Меловое».
О фактах выявленных правонарушений сообщено сотрудникам Нацполиции.