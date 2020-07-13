Женщина показала, как выглядеть идеально на фото – эти “уловки” меняют все

Бонни Родригес Крживицки считает, что фотогеничность – “это не то, чем ты являешься, это то, чем ты становишься” и учит женщин выигрышным ракурсам для фото.

Об этом рассказывает Bored Panda.

В своем Instagram Бонни уже достаточно давно рассказывает, как чувствовать себя более комфортно и максимально хорошо выглядеть перед камерой. Ее советы весьма популярны – у нее уже 621 тысяча подписчиков.

Она оформляет свои рекомендации в фото в форме “неправильно”-“правильно”. На них видно, что незначительные изменения в позе и использование реквизита могут значительно улучшить снимки. При этом все ее кадры сделаны в разных местах, одежде и обстоятельствах. Это дает возможность применять ее советы от пляжа до ночных фотосессий.

Как рассказывал “источник”, 18-летняя британка Элли Голдстейн, родившаяся с синдромом Дауна, стала лицом рекламной кампании Gucci и появилась на страницах модного глянца Vogue. Родители девушки вне себя от счастья, ведь их дочь – первая модель с особенностями развития, которая сотрудничает со всемирно известными брендами. В свою очередь, эксперты называют это прорывом в области фэшн-индустрии.