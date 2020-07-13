В Черновцах вспыхнул масштабный пожар на фабрике – с огнем “воюют” десятки спасателей

В понедельник, 13 июля, в Черновцах в четырехэтажном производственном здании возник пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огонь охватил территорию ООО “Розма” на улице Прутская, 29. Пламя распространилось на площади 2 тысяч квадратных метров – на 3 и 4 этажах.

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Для ликвидации пожара на место были направлены 49 спасателей и 16 единиц техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

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Причины возникновения пожара устанавливаются.

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Как сообщал “источник”, в ночь на понедельник, 13 июля, в Одесской области произошел масштабный пожар на заброшенной базе отдыха. Огонь, который охватил площадь 150 кв. м., потушили в 03:17. В результате пожара пострадавших и погибших нет.