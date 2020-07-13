На Луганщине произошел несчастный случай на воде

Вчера, 12 июля, на озере в пгт. Камышеваха Попаснянского района произошел несчастный случай.
Об этом popasnaya.city рассказали в полиции.
Как стало известно, в результате несчастного случая погиб мужчина. Во время отдыха в состоянии алкогольного опьянения он хотел прыгнуть в воду с помоста, но упал и ударился головой о берег.
Это первый случай гибели на воде в Попаснянском районе в 2020 году.
Попаснянская райгосадминистрация призывает жителей района соблюдать правила поведения на водоемах.
Следует помнить, что купание на необорудованных водоемах запрещено.
Основными условиями безопасности являются:
- правильный выбор и оборудование мест для купания;
- обучение плаванию взрослых и детей;
- строгое соблюдение правил поведения во время купания и катания на плавсредствах;
- постоянный контроль за детьми в воде со стороны взрослых.
- не нырять в незнакомых местах;
- не плавать на надувных матрасах далеко от берега;
- не заходить в воду в нетрезвом состоянии.