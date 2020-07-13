На Луганщине произошел несчастный случай на воде

Вчера, 12 июля, на озере в пгт. Камышеваха Попаснянского района произошел несчастный случай.

Об этом popasnaya.city рассказали в полиции.

Как стало известно, в результате несчастного случая погиб мужчина. Во время отдыха в состоянии алкогольного опьянения он хотел прыгнуть в воду с помоста, но упал и ударился головой о берег.

Это первый случай гибели на воде в Попаснянском районе в 2020 году.

Попаснянская райгосадминистрация призывает жителей района соблюдать правила поведения на водоемах.

Следует помнить, что купание на необорудованных водоемах запрещено.

Основными условиями безопасности являются: