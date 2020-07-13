В Лисичанске нетрезвый мужчина угнал чужое авто и попал на нем в ДТП

Вчера, 12 июля, в Лисичанске патрульные получили сообщение на служебный планшет, в котором говорилось о незаконном завладении транспортным средством. Заявитель пояснил, что малоизвестный человек, с которым он встретился пообщаться, похитил у него автомобиль ВАЗ 2101, пока тот вышел из машины.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

Все свободные экипажи направили на поиски и через некоторое время, патрульные обнаружили похищенный автомобиль на улице Красной, на пляже «Камешки». Гражданин, который угнал автомобиль, не справился с управлением и зацепил припаркованный автомобиль ЗАЗ 110307. В результате столкновения никто не пострадал, однако, оба автомобиля получили механические повреждения.

Пообщавшись с нарушителем, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. При свидетелях человек прошел осмотр с помощью прибора «Драгер», результат положительный – 0,51 промилле.

Относительно 44-летнего гражданина патрульные составили административные материалы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление автомобилем в нетрезвом состоянии), ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким). Что касается незаконного завладения автомобилем, все обстоятельства по делу будут устанавливать следователи.