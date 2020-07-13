Выход Украины из Минских соглашений: Резников ответил на слова Кремля

На фоне сообщений Дмитрия Козака и Дмитрия Пескова о том, что Украина, возможно, выйдет из Минских соглашений, вице-премьер Алексей Резников прояснил ситуацию и заверил, что договоренности должны быть модернизированы. Он подчеркнул, что минский процесс необходимо сохранять.

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на его комментарий в эфире телеканала в Youtube.

Резников настаивает на том, что Минские соглашения устарели и их давно необходимо переписать. Он подчеркивает, что документ датируется 2015 годом, а это уже о чем-то говорит.

Однако юрист поясняет, что Минские соглашения являются не только политическим документом, но и практическим, так как там прописаны поставки воды, работа КПВВ, обмен пленными и прочее. Резников отмечает, что “Минск” с двумя его рабочими гуманитарными группами не должен быть разрушен.