Кот ушел из дома и вернулся с запиской – ее содержание обескуражило хозяев

В Уэльсе кот после прогулки вернулся домой с посланием от незнакомца.

Об этом сообщает издание The Mirror.

История произошла в области Бридженд. Кот по имени Гэндальф вернулся домой с запиской на ошейнике. Его хозяин Крис прочитал послание, которое состояло из трех листков:

“Пожалуйста, держите своего кота дома. Ваш кот почти каждый день приходил ко мне домой, брал еду со стола, царапал мой диван, распространял блох в моем доме”.

“Я не могу оставить окна в доме открытыми. Я, честно говоря, сыт по горло. Если я снова увижу вашего кота в моем доме, я обещаю, что отвезу его куда-нибудь далеко”.

“Ваш кот тоже остается ночью в моем доме и спит на кухне. Лучше кормите своего кота”.

Криса удивили такие письма. Он отметил, что его питомец любопытный, дружелюбный с людьми и любит выходить из дома на прогулки. В округе соседи знают Гэндальфа и тоже любят его.

Крис заявил, что теперь боится за кота и держит его дома, не выпуская на улицу. Но сам питомец очень любит гулять летом, а теперь сидит взаперти.

“Я был просто шокирован, увидев записку, если честно, и мы слишком напуганы, чтобы выпустить его сейчас”, – сказал хозяин пушистого животного.

Крис поделился, что хотел бы поговорить с автором записки, но он не оставил своих контактов. Ведь по словам хозяина кота, он не может контролировать его вдалеке от дома.

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