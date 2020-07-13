Лесной пожар на Луганщине причинил ущерб на 450 миллионов гривен. И это только от потери леса

Пожар в Луганской области, который уничтожил около пяти тысяч гектаров леса и унес жизни пяти человек, предварительно переквалифицировали в чрезвычайную ситуацию государственного уровня природного характера.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

Такое решение сегодня, 13 июля, приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Окончательные выводы должна сделать Экспертная комиссия ГСЧС Украины.

Глава области Сергей Гайдай, который председательствовал на заседании комиссии, заслушал доклады руководителей всех структур, задействованных в ликвидации лесного пожара на территории Северодонецкого и Новоайдарского лесоохотничьего хозяйства Луганской области, о текущей ситуации.

Как сообщил начальник ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Михаил Пшик, ориентировочно пожар прошел 5 тыс. га, это 10% общей площади лесного массива. К ликвидации пожара были привлечены спасательные подразделения из Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областей. Сейчас спасатели из Харьковской и Днепропетровской отбыли к местам дислокации, но в резерве остаются 15 единиц спецтехники.

Он отметил, что уже два дня космическая съемка не показывают «горячих точек» на территории пожара, но еще 40 единиц спецтехники продолжают работать на ликвидации последствий стихийного бедствия. В частности, продолжается борьба с тлением свалки вблизи г.. Северодонецка. Там работает грунтомет, который создает защитную полосу шириной 12 м. вокруг свалки.

Председатель Новоайдарской райгосадминистрации Татьяна Новикова сообщила, что учтены 76 домов, пострадавших в результате пожара, ни один из них не застрахован. Пожаром повреждены жилые дома и хозяйственные постройки в 41 домохозяйстве, уничтожено до основания – 35 домов в с. Смоляниново. Повреждено 15 и полностью разрушено 49 домов садоводческого товарищества № 5 «Озеро Волчье» Новоайдарского района.

Местная власть помогает людям восстанавливать утраченные документы. Уже выдано несколько свидетельств о рождении.

Татьяна Новикова поблагодарила всех, кто оказал помощь людям, которые оказались под открытым небом, и отметила, что сейчас они обеспечены всем необходимым. Гуманитарная помощь в виде бытовой техники и посуды и т.д., понадобится после обеспечения людей новым жильем. Сейчас есть потребность только в стройматериалах.

Всего в тушении пожара было привлечено 294 единицы техники и 1425 человек личного состава, а именно:

от ГСЧС привлечено пожарно-спасательной техники 147 ед. техники и 667 человек личного состава;

от лесоохотничьего хозяйства 40 ед. техники и 101 сотрудник;

от Вооруженных сил Украины 58 ед. техники и 150 человек личного состава;

от Национальной полиции 47 ед. техники и 503 сотрудника.

Проведено сбросы воды по 8 тонн на очаги пожара из двух самолетов АН-32П.

Вследствие чрезвычайной ситуации пострадало 223 человека, из которых:

понесли материальный ущерб 109 человек;

обратились в скорую медицинскую помощь, больницы г. Северодонецка и пгт Новоайдар с травмами, связанными с действием пораженных факторов чрезвычайной ситуации, 114 человек (из них 17 детей).

Ориентировочный размер убытков, причиненных чрезвычайной ситуацией, только от потери лесных насаждений, составляет более 450 млн грн.

Ликвидация пожара продолжается. Окончательный размер ущерба устанавливается.