В Луганской области задождит

По информации Луганского областного центра по гидрометеорологии в течение суток 13 июля местами по Луганской области ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с, в отдельных районах град (1-й уровень опасности, желтый).

14 июля по Луганской области облачно с прояснениями. Ночью и днем кратковременный дождь, местами сильный дождь. Местами грозы, в отдельных районах град. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м / с. Температура ночью 16-21 градусов тепла, днем 20-25 градусов тепла.

Прогноз погоды по области на 15 – 18 июля 2020

15.07 Переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м / с. Температура ночью 12-17 0 тепла, днем 21-26 0 тепла.

16.07 Облачно. Без существенных осадков. Ветер западной четверти, 5-10 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 22-27 0 тепла.

17.07 Облачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

18.07 Облачно. Без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м / с. Температура ночью 9-14 0 тепла, днем 26-31 0 тепла.