Анджей Дуда побеждает на выборах президента Польши: сколько голосов отдали за него

Во втором туре выборов президента Польши действующий глава государства Анджей Дуда одержал победу с минимальным отрывом.

Об этом сообщает “Интерфакс” со ссылкой на информацию председателя Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестра Марциняка.

По итогам обработки 99,97% бюллетеней на президентских выборах в Польше действующий президент Анджей Дуда набирает 51,21% голосов. Его оппонент из “Гражданской коалиции” Рафал Тшасковский – 48,79%.

Остались не учтенными протоколы из 5 участков в Польше и с 9 зарубежных – из Брюсселя, Лондона и Манчестера.

Напомним, что выборы президента в Польше прошли в два тура. В первом Дуда получил 43,5% голосов, Тшасковский – 30,46%. Явка во втором туре составила 68,12%.

Как сообщал “источник”, в Польше во втором туре президентских выборов, которые стартовали 12 июля, наблюдалась высокая явка избирателей.