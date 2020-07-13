Когда ЕС откроет свои границы для украинцев: озвучен неутешительный прогноз

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда страны Европейского Союза могут открыть границы для Украинцев.

Об этом он сообщил в интервью Сегодня.

Отметим, что 1 июля Европейский Совет одобрил список из 15 третьих стран, гражданам которых разрешен въезд, Украины в нем нет. В рекомендациях ЕС указано, что перечень будет пересматриваться каждые две недели. То есть следующий пересмотр – 14 июля. Однако Дмитрий Кулеба уверен, что Украина в него снова не попадет.

“В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что … наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом“, – сказал он.

Однако, основным критерием для Евросоюза остается количество заражающихся COVID-19 в стране, а в Украине эта цифра далека от требований ЕС.

“Впрочем, будем откровенны и честны, что пока мы не отвечаем базовому критерию, а это – количество больных на 100 тыс. в Украине должно быть равно или меньше, чем среднее количество больных на 100 тыс. по ЕС“, – уточнил Кулеба.

Как сообщал “источник”, ранее в пограничном агентстве ЕС Frontex рассказали об основных вариантах отмены ограничений на пересечение границы после карантина, согласно самому пессимистичному из них ограничения сохранятся и в 2021 году.