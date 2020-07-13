Ситуация на КПВВ Донбасса: последняя информация

Сегодня, 13 июля, оккупационная администрация России возобновила пропуск через свой блокпост на дорожном коридоре Донецк – Мариуполь. По состоянию на 12:00 на данном направлении через КПВВ «Новотроицкое» в сторону временно оккупированной территории Украины пограничники оформили около 100 человек и 7 транспортных средств. Со стороны ВОТ на въезд в контролируемую территорию прибыло 38 человек и 8 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ

На этот час КПВВ «Станица Луганская» линию разграничения в пешем порядке пересекли 710 человек. На временно оккупированную территории – 229, в контролируемую территорию – 481.

Пограничники вместе с правозащитными организациями разъясняют гражданским лицам риски путешествия через линию разграничения, предупреждают о возможности не пропуска со стороны оккупантов. Также отмечают – в случае отказа в пересечении, оставаться в серой зоне опасно из-за возможных обстрелов боевиков, поэтому следует немедленно возвращаться в сторону контролируемой территории Украины.

Движение через КПВВ «Марьинка» продолжает оставаться заблокированным боевиками.

Напоминаем, что все граждане, прибывающие из временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Действуй дома» или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, которые следуют через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.

По информации БФ “Право на защиту” в списках на прохождение в сторону временно неподконтрольной Донетчины через дорожный коридор “Мариуполь-Донецк” 310 человек. Выезд из ВОТ возможен только при наличии прописки на контролируемой территории.