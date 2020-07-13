Мужчина бросил свою маленькую дочь – через 16 лет встреча с ней перевернула его жизнь

Американского художника Мэйтэмса Метсона, который потерял все свое имущество в Новом Орлеане во время урагана Катрина, вернул к активной жизни звонок от дочери, которую он не видел 16 лет.

Об этой истории рассказывает ВВС.

Мэйтэмс Метсон стал одной из жертв урагана Катрина, который опустошил Новый Орлеан в августе 2005 года, затопив большую часть города. Тогда почти 2000 человек погибло и около миллиона пришлось эвакуировать.

В жилье Мэйтэмса хлынула заболоченая вода, он потерял большинство своих вещей, включая почти все свои произведения искусства. Он был сломлен и “готов к концу”, когда ему неожиданно позвонили.

Его неожиданной собеседницей оказалась родная дочь Тайлер, которую он не видел 16 лет – с самого рождения. Когда она родилась, Мэйтэмсу было всего 18 лет, он был напуган ответственностью отцовства и сбежал в другой город.

“Мне было 18 лет и я не чувствовал себя готовым стать отцом. Я был в ужасе. Это перевернуло мой мир с ног на голову… У меня не было способностей с этим справиться. Я был слишком молод, слишком наивен и не знал, что делать”, – вспоминал он потом.

Первый и последний раз он видел свою дочь на руках у ее матери – тоже художницы Селани, когда встретил их сразу после рождения у входа в природный заповедник Глен Хелен. Тогда он впервые обнял ребенка.

“Я держал Тайлер в руках около 30 секунд – и на этом все”, – говорил Мэйтемс журналистам.

Некоторое время он проживал в Монреале и Бостоне, пока в конце концов не перебрался в шумный и энергичный Новый Орлеан. Он говорит, что всю жизнь, словно убегал от чего-то.

Тем временем его дочь, Тайлер Гурвиц, росла в Йеллоу-Спрингс со своей мамой. Селани вышла замуж, родила вторую дочь, Тайлер в это время не очень интересовалась своим биологическим отцом.

“Я была погружена в творческую среду с самого рождения, и это никогда не кончалось”, – говорит она.

Когда Тайлер было 16 лет, мама дала ей листок бумаги с номером почтового ящика и номер мобильного телефона и сказала, что так она может связаться со своим биологическим отцом. Позвонить она решила спонтанно.

“Вы когда-нибудь слышали имя Тайлер раньше?” – спросила она Мэйтэмса, когда он взял трубку

“Тайлер, я жду этого звонка 16 лет”, – ответил он.

Звонок от дочери, которую он не видел с детства, вернуло художнику мотивацию к дальнейшей творческой жизни.

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