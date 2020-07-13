В Украине серьезно похолодает: синоптик рассказала, к чему готовиться

Во вторник, 14 июля, в Украине сохранится прохладная погода.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18 + 23 градусов. На юге и юго-востоке будет теплее +20 +26 градусов.

Северо-западный ветер будет нести прохладу. Дожди наиболее вероятны на Черниговщине. В Сумской и Полтавской областях могут быть грозовые ливни. На остальной территории Украины – местами локальные дожди, местами просветления. Без существенных осадков лишь на юге и Востоке.

В Киеве 14 июня будет прохладно – ночью +13 +17 градусов, днем +18 +20 градусов. Существенных осадков в столице не ожидается, но местами возможен небольшой дождь.

Ранее “источник” рассказывал, что резкие изменения погоды этим летом в Украине, когда жара внезапно меняется холодным ветром и дождями, стали поводом для шуток в сети.