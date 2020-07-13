В Станице Луганской устанавливают солнечные батареи со светофорами

Как известно, ремонт дороги от пгт Станица Луганская до г. Северодонецк находится на финальной стадии. Местные жители в социальных сетях рассказали, что сейчас в поселке и за его пределами устанавливают солнечные батареи со светофорами.

Фото: Неля Гнв

Судя по фотографии, опубликованной в неофициальной группе “Станично-Луганская районная государственная администрация” местных жителей теперь радует не только отремонтированная трасса. На перекрестке в с. Нижняя Ольховая обустроили обочину, установили солнечные батареи со светофорами и пешеходными знаками.

Вот что пишут очевидцы:

“На герасимовском повороте тоже”

“В Станице тоже устанавливают. Поздно начала фотографировать – в шоке была))))”

“Наконец-то, хоть по правилам начнут ездить ))) светофоры по всей Станице надо поставить”

“Сегодня устанавливали трактором. В Макарово -точно есть”

“Не помешали бы лежачие полицейские,таксисты так летают,особенно где рынок Макаровский”.