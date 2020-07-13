Девушка ударила напавшую на нее акулу в глаз – и это спасло ей жизнь

На пляже Сан-Онофре в Южной Калифорнии на женщину напала акула, но она сумела спастись самостоятельно, получив лишь травму ноги.

Об этом пишет The Mirror.

Пострадавшая – Лианн Эриксон рассказала журналистам, что отправилась на пляж со своим женихом.

Фото: The Mirror

Фото: The Mirror

Она отправилась плавать, пока он занимался серфингом. Чуть позже Лианн почувствовала, что ее схватили за ногу и тащат в воду.

Женщина сумела рассмотреть акулу, которая крепко держала ее за бедро зубами и приняла решение отбиваться. Она ударила морского хищника со всей силы в глаз.

“Как только она схватила меня за ногу, я поняла, что это было… Моя рука попала ей в глаз, я воткнула ее так далеко, как только могла. Мне казалось, что я погружаю руку в чашку с желе… Акула выпустила меня, и я поплыла на поверхность“, – рассказывает пострадавшая.

Молодой человек Лианн доставил ее на берег на своей доске, оттуда ее отправили в больницу на вертолете. Женщина потеряла большое количество крови во время борьбы с акулой. С момента госпитализации она перенесла восемь операций и несколько переливаний крови, ей предстоит заново научиться ходить из-за сильной травмы ноги.

Фото: The Mirror

Фото: The Mirror

Эксперты в комментарии для журналистов отметили, что в последнее время нападения акул участились – это связано с общим повышением температуры океана, вследствие чего некоторые животные покидают более теплые берега. В частности, Лианн акула могла принять за морского льва, которые в Калифорнии встречаются довольно редко и являются охраняемым видом.

Как сообщал “источник”, ранее в Англии произошла трагедия с женщиной, которая пыталась спасти свою собаку из водоема.