Поваленные деревья и опоры ЛЭП: в ОРЛО бушевала непогода. ФОТО

На временно неподконтрольной территории Луганской области вчера, 12 июля, разыгралась непогода. Особенно сильно досталось Лутугинскому району.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

В результате сильного ветра и ливня повалены деревья, повреждены опоры линий электропередач. Люди, отдыхавшие на водоемах в Успенке и Волнухино сообщили, что едва успели укрыться от крупного града:

А в самом Луганске сильный ветер повредил крышу на здании роддома луганской больницы, которую НВФ называют “республиканской”.