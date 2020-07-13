На Сватовщине проводят ямочный ремонт трассы через Травневский, Свистуновский и Маньковский сельсоветы

Руководитель Сватовской районной государственной администрации Валерий Честных и глава Сватовской районной рады Вита Слипец провели переговоры с начальником Службы автомобильных дорог в Луганской области Павлом Цубером относительно ремонта дорог областного значения, пролегающих по территории Сватовского района и находящихся в критически аварийном состоянии, а именно автодорога через Травневский, Свистуновский и Маньковский сельские советы.

Об этом сообщает пресс-служба РГА.



В результате была достигнута договоренность сначала по ямочному ремонту, устранению повреждений отдельных элементов дороги, ремонта моста в пределах с.Свистуновка, а при поступлении финансирования из Государственного дорожного фонда или других источников в текущем году, дорожные работы по ликвидации повреждений дорожного покрытия на более разрушенных участках этой дороги будут продолжены.



Сейчас ремонтные работы проводят работники Лисичанского райавтодора.