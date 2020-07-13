Экс-депутат Госдумы РФ: Путин изменил тактику по Донбассу

После внесения поправок в российскую конституцию об так называемом “обнулении” сроков Владимира Путина в РФ изменили стратегию по Донбассу.

Как сказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью OBOZREVATEL, после прошедшего голосования Путину больше не нужно ускорять мирные переговоры, передает gazeta.ua

“Путин считает, что время работает на него, а не на Владимира Зеленского. Вначале года он торопился, хотел зазвать всех международных лидеров 9 мая в Москву и на фоне успешных переговоров с Украиной договориться о снятии санкций. Ничего не получилось, поэтому можно спокойно, не торопясь, давить на Украину, чем там и занимаются”, – сказал Пономарев.

По словам экс-депутата, Путин хотел собрать побольше голосов на референдуме по поправкам.

“Поэтому дедлайн для завершения переговоров по Украине исчез, а недавняя встреча в Берлине закончились ничем”, – подчеркнул он.

По его мнению, Кремль считает, что теперь должна беспокоится и торопиться Украина, а Россия – занять выжидательную позицию.