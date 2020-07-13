Женщина услышала крики своей кошки и выбежала на улицу – увиденное потрясло не только ее

В столице канадской провинции Альберта Эдмонтоне произошла необычная история – кошка, выйдя на улицу, встретила свою точную копию, а ее хозяйка не могла определить, какое из двух животных ее.

Об этом рассказывает Bored Panda.

Деви Ларсен выпустила погулять свою кошку Локи, однако через некоторое время услышала шум. Выйдя, она увидела двух абсолютно одинаковых кошек, которые агрессивно смотрели друг на друга и кричали.

“Я слышала, как они кричали друг на друга, поэтому я прибежала, но увидела двух одинаковых кошек, уставившихся одна на другую. Это был чистый хаос, так как я понятия не имела, какая из них моя“, – описывает ситуацию женщина.

К счастью, Локи была в порядке. Вторая кошка увидев Деви сразу же убежала.

Как сообщал “источник”, китаянка Симпсон Синь поделилась фото кошки, которые быстро получили 2 миллиона просмотров. Эта бездомная кошка из Китая выглядит столь подавленной, что ее фото стали вирусными в социальных сетях.