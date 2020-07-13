ЛОВГА: Новых случаев заболевания COVID-19 на Луганщине не зафиксировано

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 94 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Из них выздоровели – 74; лечатся – 20 (11 – в стационаре: 3 – в КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 4 – КНП «Северодонецкая городская многопрофильная больница», 4 – КНП «Рубежанская центральная городская больница», 9 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 6,67%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 13 июля (09:00) в Украине 54133 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1398 летальных, 26503 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 612 новых случаев. Всего проведено 803 657 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 385 пациентов.