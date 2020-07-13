Утро началось с обстрела: конфликт Армении и Азербайджана получил новый виток

В Армении заявили, что в понедельник утром, 13 июля, армия Азербайджана обстреляла позиции их военных на азербайджанско-армянской границе.

Об этом сообщает Минобороны Армении.

Напомним, что 12 июля начались боестолкновение на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Обе стороны заявляли о потерях.

“После двух-трехчасовой паузы, утром противник возобновил провокационные действия, продолжив артиллерийский обстрел армянских позиций. Подразделения ВС Армении дали соразмерный ответ”, – сказала пресс-секретарь армянского Минобороны Шушан Степанян.

По ее словам, не исключен рост потерь в азербайджанских ВС.

По данным “РИА Новости”, армянские военные обстреливают село на границе.

В свою очередь, Степанян отметила, что обстрелы с различной интенсивностью ведутся с азербайджанской стороны, “все попытки противника нейтрализуются”.

Как сообщал “источник”, 12 июля на азербайджанско-армянской границе со стороны Армении совершили попытку атаки с применением артиллерии.