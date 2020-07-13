Антон Желепа: что известно о виновнике ДТП, в котором погибла семья под Киевом

Водитель Mercedes Антон Желепа, который в состоянии наркотического опьянения в воскресенье, 12 июля, на Старообуховской трассе в Киевской области совершил смертельную аварию, публиковал в соцсетях фото с собаками, дорогими машинами и репостил акции на концерты.

Об этом свидетельствуют его аккаунты во ВКонтакте и Twitter.

39-летний Антон Желепа был не слишком активен в соцсетях. В соцсети Вконтакте у него всего шестеро друзей. Последняя запись сделана летом 2016 года – репост акции, среди участников которой разыгрываются билеты на концерт “Океана Эльзы”.

Кроме того, в ВКонтакте Желепа публиковал свои собственные фото, а также снимки собак и дорогих авто в необычных ракурсах.

Виновник смертельного ДТП с 2015 года зарегистрирован в Twitter. За это время он сделал всего три поста, среди которых запись: “Привет, Твиттер” и два ретвита – анонс ледового шоу с участием Евгения Плющенко и поста российской певицы Нюши.

На фото профиля Желепа поместил снимок с собакой.

Как сообщал “источник”, водитель Mercedes Антон Желепа ранее уже был виновником ДТП с летальным исходом и отбывал наказание в местах лишения свободы.