Невеста съела конфету и умерла прямо на свадьбе

Во время свадебного торжества в Москве произошла жуткая трагедия – невеста умерла на глазах гостей в ресторане, съев конфету.

Об этом сообщает МК.

Невесте внезапно стало плохо, на место вызвали медиков-реаниматологов, но их усилия не принесли результатов – 25-летняя девушка умерла от анафилактического шока.

По словам родственников, она страдала от аллергии на орехи, которые оказались в составе сладостей. При заказе блюд для банкета на это никто не обратил внимания.

Трагедия случилась в субботу, 11 июля, в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно.

Как известно, анафилактический шок – сильная и быстроразвивающаяся аллергическая реакция. Его симптомами считаются температура, сильное потоотделение, боль в голове и в области сердца, падение давления и обморок.

Если при анафилактическом шоке не оказать немедленно помощь, высока вероятность летального исхода.

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