Невеста съела конфету и умерла прямо на свадьбе

Во время свадебного торжества в Москве произошла жуткая трагедия – невеста умерла на глазах гостей в ресторане, съев конфету.
Об этом сообщает МК.
Невесте внезапно стало плохо, на место вызвали медиков-реаниматологов, но их усилия не принесли результатов – 25-летняя девушка умерла от анафилактического шока.
По словам родственников, она страдала от аллергии на орехи, которые оказались в составе сладостей. При заказе блюд для банкета на это никто не обратил внимания.
Трагедия случилась в субботу, 11 июля, в одном из банкетных залов усадьбы Царицыно.
Как известно, анафилактический шок – сильная и быстроразвивающаяся аллергическая реакция. Его симптомами считаются температура, сильное потоотделение, боль в голове и в области сердца, падение давления и обморок.
Если при анафилактическом шоке не оказать немедленно помощь, высока вероятность летального исхода.
Как сообщал “источник”, ранее под Одессой загадочно погибла беременная девушка.