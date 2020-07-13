Под Киевом в жутком ДТП погибла целая семья: их “убийца” был под наркотиками

Водитель Mercedes, который в состоянии наркотического опьянения в воскресенье, 12 июля, на Старообуховской трассе в Киевской области совершил смертельную аварию, ранее уже был виновником ДТП с летальным исходом.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”, опубликовав новые видео по этому поводу.

Как сказано в сообщении, вылетев на встречную полосу водитель Mercedes протаранил автомобиль Hyundai, в котором ехало 5 человек – двое взрослых (погибли сразу), девочка 8-лет (также погибла) и еще двое мальчиков 10 и 12 лет, младший из них умер в больнице.

У задержанного были признаки алкогольного опьянения, драгер показал 1,37 промилле алкоголя в крови.

Как стало известно, задержанным оказался 39-летний Антон Желепа, который имеет дурную репутацию по месту жительства. Кроме того, ранее он привлекался к уголовной ответственности, в частности, за смертельное ДТП.

В 2007 году он был судим за ч.2 ст 345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Печерский суд определил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

А в 2010 году его судили по ч.2 ст 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). По решению Васильковского суда он провел 3 года и 6 месяцев за решеткой и был лишен права вождения на 3 года.

“В 2010 году в результате ДТП Желепа уже убил женщину таким же образом. Отбыл наказание и вышел. Максимальное наказание по этой статье УК Украины (ч3 ст 286) – 10 лет. В 2030 выйдет. Ждите”, – написал автор поста в соцсети.

Как ранее сообщал “источник”, в субботу, 11 июля, в Московской области произошло жуткое ДТП, в котором насмерть разбилась популярная мотоблогер Ксения Никитина.